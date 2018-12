Lauterbach Sehnsüchtige Blicke: Nikolaus verteilt Geschenke

Zu Beginn hatte sich eine stattliche Anzahl von 62 Mitgliedern – darunter 13 Kinder – eingefunden. Nach dem Essen begrüßte Vorstandssprecher Oliver Binder die Anwesenden.

Anschließend brachen die Teilnehmer mit einer Kerze zum Lichtgang auf. Draußen am Schwedenfeuer wurde bei Kinderpunsch und Glühwein eine Geschichte vorgelesen. Danach ging es wieder ins Warme, wo der Nikolaus mit Knecht Ruprecht kam.

Nachdem der Nikolaus einen Jahresrückblick vorgelesen hatte, überraschten ihn die Kinder mit mehreren Vorträgen. Unter den sehnsüchtigen Blicken der Kinder verteilten der Nikolaus und Knecht Ruprecht Geschenke an sie, worauf ihre Augen strahlten. Nach dem freudigen Auspacken der Geschenke wurden viele Weckenmänner an die anderen Mitglieder verteilt. Weiter ging es mit der Verleihung der Wanderehrenabzeichen, die an eine stattliche Anzahl von Wanderern verliehen wurde.