Lauterbach Projektchor startet

Gemeinsam mit einem Projektchor unter der Leitung von Dorothea Eberhardt, Tanz- und Artistikgruppen des TSV Lauterbachs sowie Gesangssolisten aus der Region, will der Musikverein unter Leitung von Ralf Vosseler die orientalischen Rhythmen aus 1001 Nacht im Gemeindehaus in Lauterbach erklingen lassen. Die Aufführungen finden am Freitag, 30. November, Samstag, 1. Dezember, und Sonntag, 2. Dezember, statt.

Aufgrund des großen Interesses an den bisherigen Musicalproduktionen lädt die "Eintracht" Interessierte laut Mitteilung ein, bei dem Projekt mitzuwirken. Der Projektchor trifft sich ab Montag, 7. Mai, wöchentlich ab 20.30 Uhr im Proberaum der Grundschule. Für Fragen steht Dorothea Eberhardt, Telefon 07422/ 24 15 19, zur Verfügung.