Lauterbach Pony ganz alleine auf Entdeckungstour

Lauterbach - Da staunten die Frühaufsteher in Lauterbacher am Donnerstagmorgen nicht schlecht: Ein Island Pony unternahm mutterseelenallein einen Ausflug vom Fohrenbühl nach Lauterbach. Zuerst sah es so aus, als ob es weiter nach Schramberg wollte, dann bog es aber an der evangelischen Kirche ab.