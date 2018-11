Lauterbach Nur noch zwei Bauplätze in Dittishausen vorhanden

Löffingen-Dittishausen (gb) Der Haushaltsplan für das kommende Jahr in Dittishausen steht. Vom Ortschaftsrat wurde nach einer intensiven Vorberatung ein Haushaltspaket in Höhe von 186 000 Euro geschnürt, wobei hier noch Bauleitplanungen im Gebiet Wassersack 2 und die Sanierung der Schwimmbadstraße und Wiesenweg dazu kommen. "Die Ausschreibung soll im kommenden Jahr, die Umsetzung im Jahr 2020 erfolgen", erklärte Ortvorsteher Helmut Wölfle. Die Sanierung soll in zwei Bauabschnitten erfolgen, dabei müsse man mit je 900 000 Euro rechnen. Bauplätze sind in Dittishausen sehr knapp geworden. Lediglich zwei Plätze stehen noch zur Verfügung. Deshalb sei die Bauleitplanung im Gebiet "Wassersack 2" dringend erforderlich, so Wölfle. Die Kosten müsse das Bauamt der Stadtverwaltung ermitteln. Ganz konkrete Zahlen gibt es bei den anderen Vorhaben in Dittishausen. Dabei wird die Sanierung (erster Bauabschnitt) der Verbindungsstraße nach Unadingen mit 50 000 Euro verschlingen.