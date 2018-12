Lauterbach Nicht nur die "Tochter Zion" freute sich

Die Choralbearbeitung über "Tochter Zion, freue dich!" von Robert Jones wurde selbst in den kräftigen Passagen solistisch sehr sauber dargeboten. "Chignon" von Satoshi Yagisawa war indes in seiner Ausführung zunächst etwas ungewohnt, begeisterte jedoch in seiner kunstvoll intonierten Darbietung sehr adrett. Schließlich erklang in wunderschönen Tönen "Wachet auf, ruft uns die Stimme" von Johann Sebastian Bach, in einem Arrangement von Bernhard Kratzer und Paul Theis. "Christmas Carol Suite", in einem Arrangement von Kris Dorsey und Bill Holcombe wurde von den Interpreten erneut tief beeindruckend gespielt. Das Stück "Mentis" von Thiemo Kraas wurde für Trompete und speziell auch für das Klarinettenquartett von Thomas Michelfeit arrangiert.