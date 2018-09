Lauterbach Nicht nur die Gewerbesteuer sprudelt

Lauterbach. "So haben wir wieder etwas mehr Luft", freute sich Swoboda angesichts der Zahlen des Jahresabschlusses 2017. Vorgesehen war beispielsweise eine Kreditaufnahme von 275 000 Euro, auf die aber verzichtet werden konnte. Der Stand der Schulden sank von 1,8 auf nunmehr 1,65 Millionen Euro. Die Rücklage umfasst 340 000 Euro.

Die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt liegt zum Jahresabschluss bei stolzen 1,03 Millionen Euro. Geplant waren lediglich 326 000 Euro. Im Jahr 2016 lag die Zuführungsrate bei 261 000 Euro. "Sehr erfreulich", betonte Betschner. Von der Zuführungsrate wird die vorgenommene Schuldentilgung abgezogen, so dass unter dem Strich eine Netto-Investitionsrate von 879 000 Euro verbliebt. Höher lag dieser Wert in den vergangenen zehn Jahren nur einmal.

Schwerpunkte bei den Investitionen waren die Umgestaltung des Friedhofs, die Neugestaltung der Einmündung der Kreisstraße in die L 108 und der Ausbau der Unteren Hauptstraße.