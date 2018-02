Lauterbach Nachwuchs feiert noch einmal kräftig

Die anschließende Polonaise durch den Saal zeigte, wie gut die Kleinen drauf waren, was kurz darauf die Erwachsenen zu spüren bekamen. In den Duellen "Klein gegen Groß" auf Rollern und im Turnen stellten die Kinder Größen aus der Narrenzunft in den Schatten. Schüler der Klasse zwei brachten das Publikum außerdem mit Eltern-Kind-Sketchen, einstudiert von Angelika Nagel, zum Lachen. Auch beim Limbo, dem Sportinator, aufgeführt von der Klasse 3b, und dem bekannten "Macarena"-Tanz, den Eltern für ihre Kinder auf die Bühne gelegt hatten, war das gesamte Publikum zum Mitmachen aufgefordert.

Erlös für die Schule

Insgesamt sorgten weitere Spiele wie das Montagsmalen und Tanznummern, unter anderem ein Zwergentanz und das Fliegerlied, für beste Stimmung bei Jung und Alt und rundeten die Fasnet in Lauterbach schön ab. Der Erlös des diesjährigen Kinderballs kam der Schule in Lauterbach zugute.