Lauterbach-Sulzbach. In der Zeit von Montag bis Dienstagmorgen hat sich laut Polizei auf der Kreisstraße 5528 in Sulzbach beim Bruckhof auf der Sulzbacher Straße eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Fahrzeugs kam – von Lauterbach kommend – vermutlich infolge Straßenglätte in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit in einer abschüssigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte das Fahrzeug gegen eine Steinmauer der Bachbrücke im Kurvenverlauf im Bereich Bruckhof. Durch den Zusammenstoß fielen Teile der Mauer mitsamt Geländer zum Bachufer hinunter. Aus einem am Unfallort zurückgeblieben Kunststoffteil wird angenommen, dass die Farbe des Fahrzeuges im vorderen Seitenbereich rot war. Der Schaden beträgt circa 15 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 07422/2 70 10 zu melden.