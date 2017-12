Lauterbach Musiker ausgezeichnet

Eine überraschende Ehrung gab es für Ralf Vosseler, der seit 30 Jahren verschiedene Orchester als Dirigent geleitet habe. Warmbrunn lobte dessen "vorbildliche Tätigkeit" in den Musikvereinen in der Region. Vorsitzender Johannes Geprägs schloss sich dem Lob an und gratulierte mit einem Geschenk.

Der Konzertabend eröffnet hatte das Vororchester Lauterbach-Sulzbach unter der Leitung von Lena Fischer und Katja Moosmann. Sie gaben "Believe" und "Zauberland" zum besten. Mit der Zugabe stimmten die Kinder dann auf Weihnachten ein.

Das Jugendorchester ließ langsam die Nebel aufziehen über einem "Foggy Island", die aber schnell verschwanden. Dramatische Passagen für einen Action-Film bestimmten die "Space Suite", auf die "Skyfall" von Adele folgte.