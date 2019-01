Lauterbach Mit einem neuen Dirigenten geht es ins neue Jahr

Zunächst gab er eine Übersicht des abgelaufenen Jahres. Die Fasnet begann für die "Eintrachtler" mit einem Kappenabend und des Weiteren mit den Narrentreffen in Neufra und Hardt.

Die kirchlichen Auftritte sowie beim Dodgeball, beim Dorffest und bei der "Harmonie" in Sulzbach rundeten das erste Halbjahr ab. Im zweiten Halbjahr war der grandiose Auftritt beim Musical "Best of Aladdin" der Höhepunkt. Garanten des Erfolgs waren Sandra Buchholz, Ralf Vosseler, Dorothea Eberhardt und Manuela Roth.

Johannes Geprägs nannte die Verpflichtung des neuen Dirigenten Thomas Rauber, die neue Kooperation der Jugend, sowie die Auftritte beim Jubiläum der Harmonie Sulzbach und beim Jubiläum der Kolpingfamilie einen "kleinen Ausblick für das Jahr 2019".