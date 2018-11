Lauterbach Mit 88 Jahren aus der Wohnung gejagt

1998 zog sie von Fellbach bei Stuttgart mit ihrem vor drei Jahren verstorbenen Mann nach Sulzbach. In den Schwarzwald hat sich die Angehörige der Kriegsgeneration schon früh verliebt. In ihrer Heimatstadt Stuttgart habe es gegen Kriegsende immer wieder Bombenalarm und schreckliche Zerstörungen durch Luftangriffe gegeben. So kam die damalige Schülerin nach Lauterbad bei Loßburg, wo sie in Sicherheit war.

Es seien harte Zeiten gewesen, erinnert sich Gertrud Straub. Der Vater sei im Krieg gewesen, die Mutter sehr früh verstorben. 1951 habe sie geheiratet, das Familienglück war mit drei Kindern – die inzwischen in Stuttgart und Pforzheim leben – perfekt. "Obwohl wir arm wie Kirchenmäuse waren", sagt sie.

Von einem Altersruhesitz im Schwarzwald war in der Familie schon seit Langem die Rede und so kam es vor 20 Jahren zum Umzug ins schöne Sulzbachtal. "Ich habe mich hier immer sehr wohlgefühlt", sagt die 88-Jährige. Sie hat große Freude an ihren Pflanzen, die Wände sind mit schmucken Mäskchen dekoriert und überall hängen Fotos, die an glückliche Familienzeiten erinnern.

Und nun eben das Wasser: Es sei früher immer schon etwas rostig gewesen, dann habe man es einfach etwas laufen lassen müssen. Danach sei alles in Ordnung gewesen.

"Damals hat das noch niemand kontrolliert", erzählt Gertrud Straub. Sie habe das Wasser nur zum Kochen und Salat waschen verwendet und nicht zum Trinken. Trotz ihrer 88 Jahren geht es ihr hervorragend, was ihr jüngst auch der Arzt bescheinigt habe. Trotz des keimbelasteten Wassers im Außenbereich.

Mit der ersten Kontrolle nimmt das Verhängnis seinen Lauf

Vor eineinhalb Jahren habe das Verhängnis dann seinen Lauf genommen, als erstmals kontrolliert und zu hohe Keimwerte ermittelt worden seien. Gertrud Straub führt das auf die Weiden zurück, wo das Vieh grast. Dem Vermieter seien zunächst Bußgelder angedroht worden, bevor er sich gezwungen sah, die Reißleine zu ziehen. Kündigung.

Wenigstens hat Gertrud Straub einen Platz im Betreuten Wohnen in Hornberg gefunden, wo sie nun in den nächsten Tagen hinzieht. "Das wird eine Tortur", ist sie sich sicher. Die Keime im Wasser hätte sie lieber in Kauf genommen als den Umzug. "Gertrud, du kannst uns nicht verlassen", haben die Nachbarn gesagt. Ihr bleibt aber nichts anderes übrig.

"Eigentlich bin ich lieber mit jungen Leuten zusammen. Aber jetzt gehe ich halt, auch wenn ich sehr traurig bin", sagt sie resigniert und blickt auf einen Teller mit kleinen Fleischbrocken: "Ich füttere eine wilde Katze seit sie klein ist. Was soll nun aus ihr werden?", fragt sie ratlos.