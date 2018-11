Lauterbach Milder Herbst sorgt für weniger Tiere

Lauterbach. Die 25. Ausstellung im Gemeindehaus hat dennoch wieder Interessierte aus nah und fern angezogen.

Wie der Vorsitzende Georg Buchholz gegenüber unserer Zeitung erklärte, handelte es sich um die erste Ausstellung auf Kreisebene. Am Wochenende findet die Landesschau in Schwenningen statt. Zwei Ausstellungen an kurz aufeinander folgenden Terminen seien nicht zum Wohl der Tiere, so Georg Buchholz.

Mit den ausgestellten Tieren war er indes sehr zufrieden. Darüber hinaus war der Saal in Lauterbach herbstlich dekoriert. Die Kapelle Alex Rist übernahm in gekonnter Weise die Unterhaltung. Insbesondere am Abend kamen immer wieder Gäste, von denen viele von auswärts waren. Der Geflügelzuchtverein hatte eine reichhaltige Speisenkarte mit Metzelsuppe im Angebot. Zudem lockte eine gut bestücke Tombola zum Loskauf.