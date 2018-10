Lauterbach Mehr als 400 Todesfälle zu beklagen

Mehr als 400 Menschen haben in den Flutmassen ihr Leben verloren. Die Monsunregenfälle waren dieses Jahr besonders heftig. Sie haben dem Bundesstaat Kerala ein Jahrhundert-Hochwasser gebracht. Darunter wird Kerala die nächsten Jahrzehnte zu leiden haben.

Die Patenschaft zwischen der Kolpingsfamilie Lauterbach und der indischen Diözese Tiruvalla besteht seit 29 Jahren. "Es war somit eine logische Folge, dass wir helfen", so Hubert Nagel. Die vielen Spender von Lauterbach und Umgebung hätten durch ihre Unterstützung dazu beigetragen, die Not der Menschen zu lindern. Im Namen aller Familien in der Diözese Tiruvalla und im Namen des Sozialinstituts Bodhana bedankt sich die Kolpingfamilie Lauterbach.

Weitere Spenden nimmt sie gerne entgegen. Informationen sind über Hubert Nagel, Telefon 07422/43 16, oder E-Mail nagel-hubert@t-online.de erhältlich.­