Lauterbach Marode Stützmauern

Hierbei seien auch die Zuständigkeiten unter die Lupe genommen worden. Die Stützmauer an der Wittum befinde sich in Gemeindebesitz. "Sie ist zukünftig von uns zu überwachen", so Swoboda.

Die Stützmauer an der Auffahrt zur Heiligenmatte solle 2019 instandgesetzt werden. Das Land habe eine Kostenbeteiligung der Gemeinde von einem Drittel bei Gesamtkosten von 220 000 Euro ins Spiel gebracht – so entfielen 73 000 Euro auf die Gemeinde.

Hauptamtsleiter Andreas Kaupp habe aber Unterlagen herausgesucht, die beweisen, dass die Stützwand wegen des Baus der L 108 notwendig geworden sei und die Gemeindestraße daher habe verlegt werden müssen. Daher habe die Gemeinde eine Kostenbeteiligung zunächst abgelehnt, sagte Swoboda. Das Land prüfe nun den Sachverhalt.