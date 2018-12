Lauterbach "Markt alleine kann nicht alles regeln"

Nachdem die Sanierung der Kimmich-Galerie definitiv in Angriff genommen werden könne, werde auch dieses kulturelle Highlight im westlichen Kreisgebiet dauerhaft gesichert und erhalten.

Als eines der wichtigsten Zukunftsthemen nannte Fehrenbacher die Digitalisierung und damit das schnelle Internet. Gerade im ländlichen Bereich sei das eine Zukunftschance. "Nun wurden von der Bundesnetzagentur die Rahmenbedingungen für die Versteigerung der 5G-Netze bekannt gegeben, wonach eine Netzabdeckung von nur 98 Prozent der Haushalte – nicht der Fläche – als politische Vorgabe gemacht wird. Dies benachteiligt den ländlichen Raum und ist der Gläubigkeit geschuldet, wonach der Markt für ein optimales Gleichgewicht sorgt", so der Vorsitzende weiter. "Wohin es führt, wenn der Markt das Maß aller Dinge ist, sieht man bei der Bundesbahn, der privatisierten Post, der Krankenhausversorgung und jetzt bei der Digitalisierung im ländlichen Bereich, deren Voraussetzungen bei der Infrastruktur nur der Staat schaffen kann", machte der Vorsitzende seinem Ärger Luft.

Er freute sich über das Interesse an einer Veranstaltung hierzu und betonte, dass mit dem gewählten Thema die UBL ihrem politischen Auftrag gerecht geworden sei. "Transparenz und Bürgerbeteiligung, kommunale Zusammenarbeit und eine vorausschauende Politik sind zum Markenzeichen der UBL geworden", so der Vorsitzende. "So hatten wir bereits in der Hauptversammlung 2014 das Thema ›Flüchtlinge‹ gewählt und in der Folge hat Lauterbach bei der Flüchtlingsaufnahme im Landkreis eine herausragende Rolle gespielt".

Insgesamt könne man auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Transparenz und Bürgerbeteiligung unter dem Motto "Bürger haben Ideen" waren von Anfang an die Botschaft der UBL und so soll es auch weiterhin bleiben, so Fehrenbacher abschließend.

Kassenlage gibt Spielraum für kommenden Wahlkampf

Kassierer Manfred Haas berichtete von einer zufriedenstellenden Kassenlage, die Spielraum gebe, um eine gute Wahlkampagne für die Gemeinderatswahl 2019 zu führen. Die Kassenrevisorinnen Nicole Bastiansen und Britta Schondelmaier bestätigten dem Kassierer eine ordnungsgemäße Kassenführung.

Bei den von Manfred Haas geleiteten Wahlen wurde Siegfried King erneut als stellvertretender Vorsitzender gewählt und Manfred Haas als Kassierer bestätigt. Als Kassenrevisorinnen tätig sind weiterhin Nicole Bastiansen und Britta Schondelmaier. Zu Beisitzern gewählt wurden Manuela Buchholz, Tobias Fehrenbacher, Dietmar Haas, Sonja Rajsp, Steffi Schrader, Volker Wierzba und Sibylle Zerr. Neu ins Gremium gewählt wurde Thomas Glück.

UBL-Mitglied Günter Buchholz beantragte die Entlastung der Vorstandschaft und lobte das Engagement aller Beteiligten und deren Einsatz für die Gemeinde Lauterbach.