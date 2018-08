Lauterbach Lebensmittelladen eröffnet in Lauterbach

"Einkaufen, wo man zuhause ist", so lautet nach einer Pressemitteilung das Motto. Der Lebensmittelladen namens Klein’s Landmarkt in der ehemaligen Schlecker-Filiale liegt im Ortskern unmittelbar an der Grundschule und gegenüber der Apotheke. Er bietet alles, was man zum täglichen Leben braucht, heißt es weiter. Ob Babynahrung, Obst, Gemüse, frische Backwaren, Wurst oder Käse, alle frischen Nahrungsmitteln stammten aus der Region, aus der Nachbarschaft oder sogar aus Lauterbach selbst. Auch Demeter zertifizierte und Biolandprodukte seien fest im Sortiment.

Besitzerin Sabine Klein sagt dazu: "Wir möchten in Zukunft großen Wert auf Nachhaltigkeit legen. Zwar müssen die eine oder andere Lösung noch gefunden werden, aber ich setze alles daran, dass meine Kunden zufrieden sind und gerne bei mir einkaufen." Überwiegend kämen die Lieferanten schon heute aus dem näheren Umland und "es liegt mir ganz besonders am Herzen, für alte und junge Menschen gleichermaßen da zu sein. Deshalb biete ich neben dem Verkauf von Waren auch Kaffee und süße Teilchen an. Gerade die Älteren unter uns wünschen sich einen Platz, wo man sich wohlfühlt, sich trifft und sich austauschen kann. Das geht mit einer Tasse Kaffee und in einer gemütlichen Sitzecke im Laden natürlich viel einfacher."

Es ist laut Mitteilung der erste Landmarkt der Firma Okle im Kreis Rottweil. Versuche andere Lebensmittelketten für die Gemeinde zu gewinnen, seien immer wieder gescheitert. "Als es im Laufe der Jahre immer weniger Läden in Lauterbach gab, störte es mich kolossal, keine nahe Gelegenheit zum Einkaufen zu haben. Das will ich jetzt ändern", sagt Sabine Klein, die sich vor etwa 18 Jahren mit ihrer Familie, die sie bei ihrem Laden unterstütze, ein Haus in Lauterbach gekauft hat.