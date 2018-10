Lauterbach Lauterbacher Wandel miterlebt

Vorstand Helmar Haas sagte in seiner Festrede: "Wir sind jetzt das, was jeder werden will, aber keiner sein will: alt". Aber Alter relativiere sich und er empfahl, nach dem Festmotto weiter zu machen, das lautete: "Lasst uns genießen, was wir haben. Genießen wir den Augenblick, denn glücklich ist der Mensch, der nicht nachtrauert dem, was er nicht besitzt, sondern sich der Dinge erfreut, die er hat".