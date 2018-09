Lauterbach Lauterbach und Tennenbronn ziehen an einem Strang

Die katholischen Kirchenchöre Lauterbach und Tennenbronn mit Dirigentin Ute Haas-Woelke sowie der Musikverein Eintracht Lauterbach proben seit vielen Wochen die "Missa Brevis".

Dabei ist die Aufführung in der Kirche St. Michael Lauterbach quasi eine Wiederholung. Bereits am 24. Juni fand anlässlich des Patroziniums St. Johann Baptist in Tennenbronn die Uraufführung durch die beiden Kirchenchöre statt.

Die "Missa Brevis" wurde 2003 vom niederländischen Komponisten Jacob de Haan für Chor und Blasorchester komponiert. Das populäre Werk umfasst sechs Sätze. Auf das eindrucksvolle "Kyrie" folgen nach einer Pause das "Gloria" und "Credo".