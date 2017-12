Lauterbach Land übernimmt Kosten

Lauterbach. Wie Bürgermeister Norbert Swoboda in der jüngsten Ratssitzung bekannt gab, habe ihm die Straßenbauverwaltung Donaueschingen kürzlich mitgeteilt, dass das Land die Kosten für die Sanierung trage. Damit könne nun auch die Stützmauer bei der Schule überplant werden. Es müsse aber noch ein Abstimmungsgespräch mit dem Planungsbüro Ilse Siegmund erfolgen.

Für die Neugestaltung der Einmündung der Kreisstraße 5528 in die Landesstraße 108 bedeute dies konkret, dass die Gemeinde die Gehwege vom Rathaus bis zur Einmündung hinter dem Gebäude Schramberger Straße 21 und hinter der Volksbank bis zur Friedhofstraße neu anlegen könne. Weil die Landstraße in diesem Bauabschnitt verengt werde, müssten in dem Bereich ohnehin neue Randsteine verlegt und der Gehweg dort ausgebaut werden.

Gremium möchte die Arbeiten Mitte März vergeben