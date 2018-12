Lauterbach Kommunalwahl fest im Visier

Landtagsabgeordneter Stefan Teufel löste mit seinen Informationen aus der Landespolitik eine lebhafte Diskussion über politische Themen aus. Wenn die CDU durch den Wechsel im Bundesvorsitz "wachgeküsst" worden sei, so sei die Wirkung zu spüren bis in den Ortsverband hinein: der Rede-, Informations- und Diskussionsbedarf war unübersehbar. Von der Pflege (Stefan Teufel: "Wir werden nicht darum herumkommen, die Pflegeversicherung zu einer Vollversicherung auszubauen") über die Bildungspolitik ("Es muss gewährleistet sein, dass zumindest der Pflichtunterricht stattfinden kann") bis zu globalen Herausforderungen von Flucht und Migration dauerte die Palette der Aussprache.

Der CDU-Politiker beschrieb die Maßnahmen und Projekte, die für die Zukunft des ländlichen Raumes und der wertgleichen Lebensverhältnisse unerlässlich sind.

So gehören für ihn die Fördermaßnahmen für die Erhaltung des Straßennetzes mit zu den wichtigen Programmen des Landes. In seinem Bericht erwähnte er auch die Fahrbahndeckenerneuerung der Ortsdurchfahrt Lauterbach mit Stützwandsanierung: "Alle diese Maßnahmen, von der Verkehrsinfrastruktur bis zur gesundheitlichen Versorgung, gehören unabdingbar zur Daseinsfürsorge. Gerade für unseren ländlichen Raum." Was Rolf Buchholz zu dem Hinweis führte, dass sich die Landesstraße zwischen Lauterbach und dem Fohrenbühl in einem katastrophalen Zustand befinde. "Ich nehme das Anliegen mit", griff Stefan Teufel die "sehr berechtigte Forderung" auf, Abhilfe zu schaffen. Denn "es gibt andere Straßenbaumaßnahmen, bei denen man sich fragen mag, ob dort eine Sanierung so notwendig ist", wurde aus der Mitte der Veranstaltung heraus angemerkt.

Schließlich sagte Teufel: "Wir wollen, dass Kommunen ihre Aufgaben für die Menschen im Land gut und verlässlich erfüllen." Womit die nahtlose Übereinstimmung mit dem CDU-Ortsverband gegeben ist.

Die von Kreisgeschäftsführerin Doris von Schulz geleiteten Wahlen ergaben dieses Ergebnis:

Vorsitzender: Rolf Buchholz

Stellvertretender Vorsitzender und Mitgliederbeauftragter: Hubert Nagel

Schatzmeister: Volker Waller

Schriftführer: Armin Haas

Pressereferent: Robert King

Beisitzer: Karin Buchholz, Kurt Winterhalter, Regina Jung und Eberhard Allendorf.

Kassenprüfer: Oskar Haber­stroh und Robert Müller.