Lauterbach Klebrige Steinchen sorgen für Verdruss

Lauterbach (gbo/sw). Zahlreiche Anwohner der Wittum-Straße sind auf die Palme: Die Straße war im September 2016 neu gesplittet worden. Doch irgendetwas ist schiefgelaufen. Eine nochmalige Splittung im vergangenen Jahr brachte ebenfalls nicht den erwünschten Erfolg.

Der aufgetragene Splitt und das Bitumen als Haftkleber bleiben nach wie vor an den Schuhen haften und werden in die Wohnungen getragen. "Der Belag scheint nicht vollständig ausgehärtet", so die Beschwerdeführer.

Für Bürgermeister Norbert Swoboda ist klar, dass künftig keine Straße innerorts mehr mit solch einer Methode saniert werden soll. Denn aufgrund einer geringen Verkehrsbelastung und gleichzeitig vielen Lenkbewegungen beim Ein- oder Ausparken sowie beim Ein- und Ausfahren in Einfahrten oder Garagen, werde der Splitt abgerieben. Was auf einer geraden, gut befahrenen Strecke gut funktioniere, sei in seinem solchen Fall nicht geeignet.