Lauterbach Kinder gärtnern mit viel Freude

Zuerst führte Gärtnermeister Norbert Längle die gespannten Kinder durch die Gewächshäuser. Die Kinder erfuhren zum Beispiel, was eine Chrysantheme oder eine Stacheldrahtpflanze ist. Ganz erstaunt waren sie, als sie die riesige Tomaten- und Gurkenplantage sahen, da schließlich ein Stock mehr als doppelt so hoch wie ein Kind ist.

Zwischen den Tomatenpflanzen standen kleine Kisten mit Hummelvölkern zum bestäuben der Blüten. Auch die Wasserbecken, in dem jede Menge Frösche wohnen, wurden laut Mitteilung bestaunt.

Da es an diesem Tag so heiß war, ging die Wanderung durch das Kühlhaus der Floristen. Die Kinder waren sich einig: "Da wollen wir bleiben". Aber natürlich sollte die Mannschaft noch selber gärtnern. Die Kinder stellten mit Mörser und Stößel Kräutersalz aus getrockneten Kräutern her. Außerdem wurden Tontöpfe mit lustigen Gesichter bemalt und mit Erde sowie Kressesamen befüllt. Bei fleißigem Gießen sollten nach einigen Tagen Stehhaare wachsen.