Lauterbach Kimmich-Galerie soll belebt werden

Zur Erhöhung der Nutzung des Gebäudes sind nach Ansicht der Arbeitsgruppe weitere bauliche Veränderung notwendig. Zu diesen gehört auch die Herausnahme der Mauer zwischen Haupt- und Nebenraum im ersten Obergeschoss. Des Weiteren soll die Bühne aus mobilen Elementen bestehen, damit flexible Raumlösungen möglich sind.

Die Küche sei um eine Spülmaschine und eine Theke zu erweitern. Im Erdgeschoss sei die Wand in Richtung Heizung zu öffnen. Das alte Tor soll saniert werden und von beiden Seiten (Galerie und Straße) aus sichtbar sein. Der entstehende Raum könne als Kassenbereich mit Sitzecke, Kaffeeautomat und Shop genutzt werden. Der "alte" Kassenraum stehe dann bei größeren Ausstellungen zusätzlich zu Verfügung. Der Verein "Fair in die Zukunft" könne sich vorstellen, an den Öffnungstagen Speisen und Kuchen zu liefern.

Die Galerie soll auch für andere Gelegenheiten wie Vorspielnachmittage, Vereinsehrungen oder Ausstellungen bei Vereinsjubiläen zur Verfügung stehen. Auch gelegentliche Theateraufführungen sollen möglich sein. Durch eine zukünftige Barrierefreiheit steigen die Chancen auf die Nutzungen.

Zur Präsentation der Heimatgeschichtesollen verschiedene Ausstellungen mittels Vorträgen und Schautafeln genutzt werden. "Die Arbeitsgruppe der Gemeinde und der Marketingausschuss des Kunstvereins haben noch viele Ideen und Punkte für eine zukünftige stärkere Frequentierung", so Kaupp.

Wie der Vorsitzende des Kuratoriums, Bernhard Rüth, sagte, bildete die sogenannte SWOT-Analyse den Ausgangspunkt der Überlegungen. Insofern sei die Gemeinde gut beraten, die Galerie auch in Zukunft als Kunstmuseum und als Ausstellungsinstitut zu betreiben. Zumal als "Museum der Schwarzwaldmalerei" ein kulturelles und touristisches Aushängeschild bestehe.

Rüth nannte die Dauerausstellung zu Leben und Werk Wilhelm Kimmichs, Wechselausstellungen zur Landschaftskunst und zur Geschichte und Kultur der Gemeinde Lauterbach. "Das malerische und zeichnerische Werk des Lauterbacher Ehrenbürgers soll weiterhin im Mittelpunkt des Ausstellungsbetriebs stehen", so Rüth.

Die figürliche Kunst der Gegenwart im südwestdeutschen Raum vertraut zu machen, sei erstrebenswert. So sei eine Steigerung der Besucherfrequenz besonders anzuvisieren. Die Galerie verfüge über beträchtliche kulturelle und touristische Entwicklungspotenziale. "Dem Kunstverein liegt daran, die Galerie als ›Haus der Kunst und Kultur‹ stärker im gesellschaftlichen Leben der Gemeinde Lauterbach zu verankern", so Rüth. Es müsse das gemeinsame Ziel sein, Mittel und Wege zu finden, die gewünschten Ziele auch zu erreichen.

Der stellvertretende Vorsitzende des Kunstvereins, Hubert Nagel, sagte, die Galerie sei ein Ort der Bereicherung der Kulturszene in Lauterbach und im Kreis Rottweil. So seien Besucher aus Nah und Fern Gast in Lauterbach. "Sie ist für Touristen ein Anziehungspunkt", so Nagel.

Der Kunstverein zähle zurzeit 163 Mitglieder, die für eine Renovierung im jetzigen Gebäude stimmen würden. Der Ort habe an Bedeutung gewonnen. Die Renovierung und vor allem die hohen Kosten bewege zwar die Hauptdiskussion, doch: "Wenn wir es noch mehr beleben können, wie in den Arbeitsgruppen erarbeitet, gibt es keinen Grund, dieses Gebäude für immer aufzugeben", sagte Nagel.

Der Vorstellung des Marketingkonzepts schloss sich eine Diskussion im Gremium an, über die wir noch berichten werden.