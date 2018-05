Lauterbach Keine Mehrheit für die Wolfsbejagung

Des Weiteren berichtete er über die Fachtagung "Weidewirtschaft und Wolf in Baden-Württemberg – ein lösbarer Konflikt" mit Peter Hauk, dem Minister für Ländlichen Raum. Seine Eindrücke seien, so Schmidt, dass zum einen die Rückkehr des Wolfes in der Gesellschaft im Prinzip breite Akzeptanz finde.

Zum anderen böten jedoch alle Maßnahmen zum Herdenschutz keine nachhaltig erfolgversprechenden Lösungen. Die Forderung, den Wolf ins Jagdrecht zu nehmen und einzelne "Problemwölfe" sowie "Problemrudel", welche sich auf die Tötung von Herdentiere spezialisiert haben, gezielt zu jagen, werde zwar aufgestellt.

Sie könne aber aktuell laut Hauk derzeit keine Mehrheit im Landtag und bei den Interessensverbänden finden.

Zweistufiges Absetzen

Bei der anschließenden Rasseversammlung wurden neben der Bestandsentwicklung der Rassen eine neue Software zum Herdenmanagement vorgestellt. Martin Piecha von der Rinderunion Baden-Württemberg schilderte die Erfolge des zweistufigen Absetzens von Jungtieren von ihren Müttern, welches die Stressbildung bei Kuh und Kalb aufgrund der Trennung zu verringern hilft.

Hofbesichtigung

Zu guter Letzt wurde der Dexter-Zuchtbetrieb von Michael Neff auf dem Winterbauernhof besichtigt. Bei dieser Gelegenheit wurden vier Bullen sowie eine Kuh gekört und den Anwesenden die Beurteilungskriterien erläutert. Mit Bulle Friedrich, welcher in der Bemuskelung sowie im Fundament überzeugen konnte, fand Zuchtleiter Schmidt seinen Favoriten.

Insgesamt fand die Dexterherde bei den Züchtern eine große Zustimmung und der Tag klang mit interessanten Gesprächen und manchen Anekdoten aus.