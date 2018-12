Lauterbach Kanalanschlüsse in Sulzbach

Hauptamtsleiter Andreas Kaupp stellte den Stand der Dinge vor. Beim Vorhaben am Spittel ende der Kanal bislang am Gifthof. Nun wird er verlängert in die Bereiche Spittel und Welschdorf.

Hierfür liegt ein Zuschussbescheid über 79,6 Prozent der förderfähigen Kosten vor. Die Gesamtkosten liegen bei 240 000 Euro, wovon 191 000 Euro über Zuschüsse abgedeckt werden können.

Ausschreibung soll baldmöglichst erfolgen