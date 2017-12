Lauterbach Jürgen Eberhardt neuer Vorsitzender

Kreisbrandmeister Mario Rumpf stimmte die Delegation auf die digitale Alarmierung ein. Die zahlreichen Vorteile würden zu einer wesentlichen Verbesserung führen. er sprach ein sogenanntes Wertepapier an, mit dem unter anderem Umgangston und –verhalten geregelt sind. Zusammen mit der Polizei müssten auch neue Einsatztaktiken bei Terroralarm erarbeitet werden. Rumpf deutete seinen Abschied beim Kreisfeuerwehrtag im Juni 2018 an. "Mein Nachfolger soll das Ehrenamt genau so leben können, wie ich", wünschte Rumpf.

Auf die Berichte des Kassierers Hans-Jörg Rapp, Oberndorf, stellte Kassenprüfer Gerhard Rohr, Hochmössingen eine "einwandfreie Kassenführung" fest.

Sebastian Roming, Dunningen, für die Jugendfeuerwehr, Wolfgang Hofstetter, Vöhringen, für die Altersabteilung, Klaus Haberstroh, Hardt, als Kreisausbilder sowie Pressesprecher Manuel Suhr, Oberndorf, und Rainer Müller, Rottweil als Beauftragter St. Florian, Diakon Erwin Burkard, Zimmern steuerten als Feuerwehrseelsorger Kurzberichte bei.

Nach den Berichten der Ausschuss-Mitglieder für Ausrüstung und Technik von Stadtbrandmeister Frank Müller, Rottweil, für Aus- und Fortbildung Stadtbrandmeister Dieter Flügge, Oberndorf, sowie für Brandschutzerziehung und –aufklärung Christian Mauritz, Dunningen, beantragte der ehemalige Kreisbrandmeister und Ehrenvorsitzende Hermann Schäfer die Entlastung des Vorstands, der einstimmig entsprochen wurde.

Zur psychosozialen Notfallversorgung referierte der Feuerwehrseelsorger, Diakon Erwin Burkard, Zimmern, sowie der Lauterbacher Kommandant, Markus Pfundstein.

Da Bernhard Schönemann nicht mehr zur Wahl des Kreisfeuerwehrverbands-Vorsitzenden antrat, setzte sich der Abteilungskommandant Jürgen Eberhardt aus Dornhan-Weiden gegen den Dunninger Ralf Emminger durch. Der 45-jährige, hauptberufliche Sicherheitsingenieur strebt nach eigenen Worten die Stabilität der Feuerwehr-Angehörigen an, sodass die Feuerwehr weiterhin schlagkräftig bleibt.

In den Versammlungspausen unterhielt der Spielmannszug der Feuerwehr Sulz unter der Leitung von Axel Melzer.