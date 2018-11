Lauterbach Jürgen Bornschein: Ein großer Künstler der Kimmich-Galerie

Der Künstler ist Mitglied des Kunstvereins und dessen Kuratorium. Bei der Retrospektive werden in der Lauterbacher Galerie rund 40 repräsentative malerische Arbeiten des Künstlers gezeigt.

Bornschein ist seit 1955 künstlerisch aktiv. In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist ein bemerkenswertes malerisches Oeuvre entstanden. In der Bildsprache des Künstlers, die von klarer kompositorischer Linienführung und pastellartiger Farbgebung geprägt ist, verbinden sich auf harmonische Weise figurative und abstrakte Normen. Bornschein setzt auf zeitlose ästhetische Werte. In seinen Bildern erscheinen flüchtige Eindrücke, die durch strukturierte Gestaltung sublimiert sind.

Zahlreiche Inspirationen aus Reisen nach Nordafrika erhalten