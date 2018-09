Nach einem ersten Teil des Jahrgangsfests im Juni an den Bodensee, stand jetzt der zweite Teil der Festlichkeiten auf dem Programm. Auftakt war ein beeindruckender Dankgottesdienst in der Lauterbacher Kirche St. Michael, der vom Pfarrer Anton Cingia unter Mitwirkung von Jahrgängerinnen durchgeführt wurde. Dabei wurde auch eine Kerze entzündet und in stillem Gedenken den bisher verstorbenen Jahrgängern gedacht. Nach dem Gottesdienst und dem obligaten Gruppenbild folgte im Gasthaus Adler auf dem Fohrenbühl ein Stehempfang. Nach einer Begrüßung von Vorstand Roland Werner wurde der Festabend eingeleitet. Alleinunterhalter Wolfgang Bräuer verstand es hervorragend, mit passender und jahrgangsgetreuer Musik die Jahrgänger zu begeistern, heißt es in einer Mitteilung. Es wurde dabei viel gesungen, geschunkelt und getanzt. Natürlich kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Einige Jahrgängerinnen verstanden es prächtig, mit gekonnten Vorträgen und Einlagen den Abend mitzugestalten und es wurde dabei viel gelacht. Foto: Kasenbacher