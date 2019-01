Lauterbach Im Gespräch mit Jürgen Bornschein

Lauterbach. Im Rahmen der Ausstellung "Jürgen Bornschein – Malerei 2000–2018" findet in der Galerie Wilhelm Kimmich in Lauterbach am 6. Januar ein Kunstgespräch statt. Kreisarchivar Bernhard Rüth führt im Dialog mit dem Künstler durch die Ausstellung. In der Lauterbacher Galerie Wilhelm Kimmich ist noch bis zum 17. Februar die Retrospektive "Jürgen Bornschein – Malerei 2000–2018" zu besichtigen. Gezeigt werden ausgewählte malerische Werke des Schramberger Künstlers aus den vergangenen beiden Jahrzehnten. In der Bildsprache des gelernten Grafikdesigners, die von klarer kompositorischer Linienführung und pastellartiger Farbgebung geprägt ist, verbinden sich auf harmonische Weise figurative und abstrakte Formvorstellungen.