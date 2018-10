Lauterbach "Ich möchte, dass ihr ohne Sorge lebt"

Der Gottesdienst wurde von Kantorin Judith Kilsbach feierlich umrahmt. Nach dem gemeinsam gesungenen Lied "Gott des Himmels und der Erde" zur Eröffnung sagte die Pfarrerin in ihrer ersten Ansprache, die schönen Herbsttage seien geradezu prädestiniert, mit vollem Herzen vor die Kirchenbesucher zu treten. Jeder habe seine eigenen Angaben von Gott, der eine so – der andere so. "Ich möchte aber, dass ihr ohne Sorgen lebt", sagte die neue Pfarrerin Schlagenhauf.

Der Kirchengemeinderat spendete Traubenzucker. "Wir möchten, dass Sie zumindest in nächster Zeit damit klarkommen", so die beiden amüsant lächelnden Vertreter des Kirchengemeinderats. Schlagenhauf teilte mit, dass der nächste Gottesdienst in Lauterbach am Sonntag, 28. Oktober, stattfindet. Künftig findet der Sonntagsgottesdienst alle 14 Tage um 11 Uhr statt.