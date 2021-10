Derzeit erstellt die österreichische Firma HTB eine umfangreiche Hang-/Felssicherung unterhalb des Rabenfelsens und oberhalb des Imbrandweges. In Kürze werden Masten am Hang angebracht. Diese holt ein Hubschrauber auf der Hochfläche Imbrand ab und bringt sie in den Hang oberhalb des Imbrander Wegs. Der Hubschraubereinsatz findet voraussichtlich am Mittwoch, 6. Oktober, statt, sofern es die Witterung zulässt.Foto: Dold















