Lauterbach Hotelgäste tanken E-Autos auf

Über die Homepage des Unternehmens können Tesla-Fahrer herausfinden, wo sich die nächste Tankstation in ihrem Umkreis befindet. Rund um Schramberg sieht es auf der Landkarte da noch recht leer aus. Neben der Tankstation in Lauterbach gibt es zwei weitere in Königsfeld und Halbmeil sowie eine Lademöglichkeit am Autohof Sulz-Vöhringen.