Lauterbach/Hornberg - Nach der DJ-Party am ersten Tag, hieß es am zweiten Abend beim Fohrenbühler Schellenmarkt Dirndl- und Lederhosenparty mit den Schwarzwaldbuam. Die Besucher kamen zahlreich, natürlich standesgemäß in Tracht, und feierten eine ausgelassene Sause im Festzelt.