Lauterbach Hoorige Hunde haben Geburtstag

Den Reigen der Ehrungen eröffnete Ralf Haas. Präsidentin Evi Brucker gehört den "Hoorigen Hunden" seit 25 Jahre an. Haas erinnerte sich: "Wenn man einen Hund an hat, ist man halt angezogen." Und so könne man sich glücklich schätzen, dass sich Evi Brucker für die "Hoorigen Hunde" entschieden hat. Sie sei stets zur Stelle gewesen, egal ob es sich um Pflasterarbeiten oder beim Zeltaufbau handelte. "Ganz zu schweigen von Fasnetsprogrammen, bei denen sie als Putzfrau mit viel Witz durchs Programm führte." 2001 übernahm sie die Ansage im Zelt.

Ihre verschiedenen Ämter waren von 1997 bis 2000 Kassenprüfer, von 1998 bis 2000 Ausschussmitglied, von 2000 bis 2015 zweite Vorsitzende "und seit 2015 hast du das Amt der Präsidentin", so Haas. Mit ihrer Lockerheit und ihrem Charme sei Evi Brucker überaus beliebt, sowohl im Ring als auch bei befreundeten Zunftvertretern.

Evi Brucker selbst übernahm die Ehrungen langjähriger Kleidleträger. Ursel Wöhrle ist 40 Jahre Kleidleträgerin und hatte seinerzeit in "Bimbo" auch den ersten Hund. Die erste Frau im Frack war Rita Fehrenbacher, sie ist seit 45 Jahren Mitglied. "Vielleicht ist sie nur deshalb in der Narrengesellschaft, damit sie ihren Walter mal sieht." Der Vorsitzende des Schützenvereins Tell sowie Handwerker und Künstler Walter Fehrenbacher ist seit 50 Jahren Mitglied. "Kein Jahr ohne mehrere Auftritte, einfach unvergessen seine Darbietungen", sagte Evi Brucker.

Walter Neff ist seit 60 Jahren Mitglied. Leider konnte er dem Ehrungsmarathon nicht beiwohnen.