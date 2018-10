Lauterbach Hilferuf: Nachfolger dringend gesucht

Am 5. Januar, nach einer Aussendungsfeier in der Pfarrkirche, gehen die einzelnen Gruppen von Haus zu Haus. Längere Wege werden mit dem Auto angefahren. Um circa 17 Uhr ist wieder Treffpunkt in der "Sonne" zum Abendessen. Die Abendgruppen ab zwölf Jahren gehen ab 18 Uhr mit den Fahrern in die Außengebiete. Gegen 21 Uhr ist in der "Sonne" Abschluss.

Tags darauf, am 6. Januar, ist um 9 Uhr Treffpunkt in der "Sonne", ehe um 10 Uhr der Gottesdienst in der Kirche besucht wird. Nach einem Mittagessen werden die restlichen Häuser und Gebiete in Lauterbach aufgesucht. Die Süßigkeiten werden in Taschen gesammelt und an Kinder verteilt. Sind alle Gebiete von Lauterbach aufgesucht worden, folgt das gemeinsame Abendessen. Rückfragen sind per E-Mail an family-kaupp@kabelbw.de möglich.