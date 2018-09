Lauterbach Herbstfestle verfehlt Wirkung nicht

Für das Elfmeterturnier hatten sich 18 Mannschaften angemeldet. Jede Mannschaft stellte fünf Schützen. In der Gruppe A spielten "Der geile Bock und seine 10 Gefährten", "Barfuß Bethlehem", "4 Maß und a Halbe" und "C-Jugend SGM Lauterbach/Hardt I". In Gruppe B spielten "Der geile Bock und seine 10 Gefährten II", "DMT Creative", "Super Bajase 05" und "AH-Alpirsbach" und "Jufo Lauterbach".

In Gruppe C spielten "Bruggers Stüble", "FC Fruchtzwerge", "Stars Syria" und "C-Jugend SGM Lauterbach/Hardt II". In Gruppe D waren "Stiftung Wadentest", "Nein zu RB", "Flach und sicher", "Talweg United" und "Jugendtrainer K09" dabei.

Am Ende des Turniers mussten sich die sieggewohnten "FC Fruchtzwerge" den "Jugendtrainer K09" mit 2:3 geschlagen geben. Damit hat "FC Fruchtzwerge", der bereits fünfmal siegte, das Nachsehen. Dritter wurde "Bruggers Stüble" die "Talweg United" mit 4:2 in Schach hielten. Da die Elfmeterschützen mit viel Herzblut bei der Sache waren, störte sie das ungemein kühle Wetter nicht. Tags darauf, als die Aktiven spielten, zeigte sich die Sonne von ihrer besten Seite.