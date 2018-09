Lauterbach Herbstfest mit reichlich Fußball

Zunächst wird am Freitag das Elfmeterturnier ausgetragen. Hierzu haben sich 16 Mannschaften angemeldet, die in vier Gruppen gegeneinander antreten. Beginn ist um 18.30 Uhr. Danach geht es im K.o.-System weiter. In der Gruppe A treffen "Der geile Bock und seine 10 Gefährten I", "Barfuß Betlehem", die "4 Maß und a Halbe" und die "C-Jugend SGM Lauterbach/ Hardt I" aufeinander.

In Gruppe B spielen "Der geile Bock und seine 10 Gefährten II", die "DMT Creative", die "Super Bajase 05", "AH-Alpirsbach" und das "Jufo Lauterbach" gegeneinander. In die Gruppe C (Beginn 19.30 Uhr) wurde "Bruggers Stüble", der "FC Fruchtzwerge", die "Stars Syria" und die "C-Jugend SGM Lauterbach/ Hardt II" gelost.

In der Gruppe D stehen die "Stiftung Wadentest", "Nein zu RB", "Flach und sicher", "Talweg United" und die "Jugendtrainer K09". Die Finalrunde beginnt um 20.30 Uhr. Das Endspiel ist gegen 21.10 Uhr, anschließend findet die Siegerehrung statt.