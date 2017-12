Lauterbach "Harmonie" ertönt in neuem Klang

Lauterbach-Sulzbach. Das Konzert findet am Freitag, 8. Dezember, um 19.30 Uhr in der Hechtsbergscheune in Hausach statt. Dort wird die "Harmonie" zusammen mit dem britischen Euphonium-Solisten Jonathan Sproule nach eigenen Angaben "einen Konzertabend der etwas anderen Art gestalten". Sproule ist Mitglied der "Band of the Welsh Guard", einem walisischen Regiment der britischen Krone.

Der Musikverein Sulzbach wird zusammen mit dem Solisten Werke wie "Romanze für Tenorhorn" oder "The Green Hill" spielen. Darüber hinaus wollen die Musiker unter der Leitung von Mathias Gronert das Programm mit symphonischen Werken wie der Ouvertüre "Martenizza", "Pomp and Circumstance No.1 (Einzug Jonny)" oder "I’m Getting Sentimental Over You" gestalten.

Das Sulzbacher Orchester wird laut Mitteilung mit Klangbrücken in einen ganz besonderen Klang gesetzt. Die Klangbrücken seien bereits in den Proben ausprobiert worden und die Musiker begeistert gewesen, welcher Unterschied selbst im kleinen Proberaum zu hören ist, wenn die Klangbrücken im Einsatz sind oder eben nicht.