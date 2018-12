Lauterbach Großen Spaß daran, Musik zu führen

2007 gründet er die Jugendkapelle in Oberwolfach mit, die er bis heute leitet. Damals habe er gemerkt, "dass es mir großen Spaß macht, Musik zu führen". Zwei Jahre später wird er Dirigent der Musikkapelle Hofstetten – und das, obwohl er 2009 überhaupt erst mit seiner musikalischen Ausbildung im bayerischen Dinkelsbühl beginnt. "Das war ein großer Vertrauensvorschuss", sagt Rauber heute –­ offenbar einer, der sich gelohnt hat, denn im kommenden Jahr spielt die Kapelle bereits ihr zehntes Jahreskonzert unter seiner Leitung.

Außerdem unterrichtet Rauber an der Musikschule Schramberg verschiedene Blechblasinstrumente, hauptsächlich Trompete. Er ist vor allem in den Außenstellen aktiv, also in Sulgen, Tennenbronn, Hardt, Schiltach und Schenkenzell. Zusätzlich unterrichtet er in der "Bläserklasse" die Lauterbacher Grundschulkinder im Blech-Bereich. Auch die vor Kurzem neu formierte Jugendkapelle mit dem musikalischen Nachwuchs aus Hofstetten, Mühlenbach und Haslach dirigiert er.

Doch Rauber steht nicht nur vor den Musikern und Schülern, sondern spielt auch in etlichen Formationen selbst mit. So ist er bei der Hofstetter Gruppe "Blechissimo" aktiv, hat mit zwei weiteren Oberwolfachern die Band "The Dorph" gegründet, spielt in verschiedenen Polka-Formationen mit und beim Landesblasorchester Baden-Württemberg, das als eines der besten Blasorchester der Welt gilt. Immer wieder ist er auch bei anderen Projekten dabei, aktuell zum Beispiel im Orchester des Freiburger Weihnachtszirkus.

Leidenschaft für die Musik

Aus jeder seiner Aufgaben und Proben nimmt er etwas mit – und: "Da, wo ich gerade bin, bin ich immer voll dabei", sagt Rauber, dem die Leidenschaft für sein Tun anzumerken ist. Für ihn gibt es "nichts Wichtigeres, als den Spaß an der Vielseitigkeit und die Leidenschaft für die Musik".

Weil er sich in der kommenden Zeit verstärkt dem Dirigieren widmen will, hat er nicht lange gezögert, als er von der "Eintracht" angesprochen wurde. Der Musikverein Lauterbach genieße einen guten Ruf, von dem er sich beim Probe-Dirigieren überzeugt hat. "Ich habe vor, an dem Orchester selbst ein bisschen zu wachsen", sagt Rauber. Er freut sich auf seine neue Aufgabe, die gleichzeitig eine Herausforderung für ihn sei.

Er tritt die Nachfolge von Ralf Vosseler an, der das Orchester lange Jahre leitete.

Die Hauptkapelle der "Eintracht" zählt nach Vereinsangaben 64 Musiker. Hiervon sind 21 Jungmusiker aus der Bläserjugend. Das jüngste aktive Mitglied der Kapelle ist 16 Jahre, der älteste aktive Musiker ist 72 Jahre. 240 passive Mitglieder unterstützen den Verein finanziell.

Großer Wert wird auf Beweglichkeit in musikalischer Hinsicht gelegt. Das Repertoire umfasst gehobene konzertante Blasmusik ebenso wie Unterhaltungsmusik.