Lauterbach Gemeinderäte stimmen Konzept zu

Lauterbach. Die Genehmigung des Marketingkonzepts durch den Gemeinderat ist Voraussetzung dafür, dass die Arbeiten zur Sanierung des Gebäudes in Auftrag gegeben werden. So hatte es das Gremium in seiner Sitzung im März beschlossen (wir berichteten).

Ralf Schlögel stellte zunächst fest, dass die Trennwand zum Nebenraum im Angebot nicht aufgeführt sei. Deshalb würden im Angebot rund 100 000 Euro fehlen. Die insgesamt 770 000 Euro seien jedoch gut angelegtes Geld. "Das Konzept gefällt mir, die Kosten stören mich", betonte er jedoch. Ansgar Fehrenbacher fand das Konzept ebenfalls gut. "Wir machen auch was für die Jugend. Wir müssen das Ausstellungswesen von Lauterbach wahrnehmen und die Sanierung umsetzen. Wir haben jetzt die Chance, drum müssen wir es jetzt machen. Wir haben die Verpflichtung", machte er seine Meinung deutlich.

Oliver Binder störte sich an dem Marketingkonzept. Stefan Weinmann plädierte indes für die Sanierung. Wenngleich er auf die Gemeinde eine umfangreiche Aufgabe zukommen sah. "Es muss mit dem Kuratorium weiterhin gut zusammengearbeitet werden", so seine Meinung.