Lauterbach Gemeinde plant schon ihr "Weihnachtsdorf"

Zum Weihnachtsdorf werde wieder die Unterstützung der Bevölkerung benötigt. "Rund um den herrlichen, weit über die Grenzen hinaus bekannten Christbaum, können sich Schule und Kindergarten, Vereine, Gewerbetreibende und selbstverständlich auch Privatpersonen mit ihrem Angebot auf dem Rathausplatz und im Haus des Gastes präsentieren", heißt es. Das Weihnachtsdorf wird von 13 bis 20 Uhr geöffnet sein. In dieser Zeit wird die Gemeinde mit weihnachtlicher Musik, verschiedenen Leckereien und interessanten Angeboten die Weihnachtsdorfbesucher un-terhalten.

Alle, die sich beteiligen möchten, können einen ausgefüllten Teilnahmeboten per Mail an tourist-info@lauterbach-schwarzwald.de oder per Fax 07422/94 97-40. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 18. Oktober. Es gibt auch die Möglichkeit, die Anmeldung in den Rathausbriefkasten zu werfen oder persönlich bei der Tourist-Information vorbeizubringen. Den Anmeldebogen finden Interessierte auf der Homepage www.lauterbach-schwarzwald.de zum Download und als Auslage im Rathaus.