Lauterbach Gemeinde kommt an ihre Grenzen

In die Unterhaltung des Straßennetzes werden 212 000 Euro investiert, wovon 62 000 Euro für die Stützmauer an der L 108 gebraucht werden. Die Personalausgaben steigen durch die Einstellung eines Kämmerers ab März 2018, die höhere Bewertung von drei Stellen sowie mehr Beschäftigungsumfang für die Doppik auf 820 000 Euro.

Unterm Strich wird im Verwaltungshaushalt eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 742 000 Euro erwirtschaftet. Diese ist mehr als doppelt so hoch wie im laufenden Jahr. Nach Auskunft des Bürgermeisters ist dies durch das schlechte Haushaltsjahr 2016 begründet.

Beratung über Sanierung der Galerie Kimmich im kommenden Jahr

Wesentliche Investitionen im Vermögenshaushalt sind die Ortskernsanierung "Ortskern III" mit 476 000 Euro, die Neugestaltung des Schulhofes für 894 000 Euro und Neubau eines Abwasserkanals im Bereich Mooswald-Spittel-Welschdorf für 880 000 Euro. Die Neugestaltung der Einmündung der Kreisstraße in die Landesstraße 105 wird 186 000 Euro kosten. Für Grunderwerb sollen 130 000 Euro ausgegeben werden. Finanziert werden soll dies mit Zuschüssen aus dem Ausgleichsstock und der Städtebauförderung mit insgesamt 940 000 Euro, der Zuführung vom Verwaltungshaushalt, der Entnahme von 250 000 Euro aus den Rücklagen und eines neuen Kredits in Höhe von 225 000 Euro.

Abzüglich der Tilgung von 148 000 Euro steigen die Schulden des kameralen Haushalts zum Ende des Jahres 2018 auf rund zwei Millionen Euro an. Dies entspricht einer Verschuldung von 680,42 Euro je Einwohner. Zählt man die Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung, der im Vermögensplan eine Kreditneuaufnahme von 343 000 Euro benötigt, von 577 000 Euro hinzu, ergibt sich ein Gesamtschuldenstand von 2,61 Millionen Euro oder 875,42 je Einwohner.

Bürgermeister Norbert Swoboda sprach von einem gigantischen Vermögenshaushalt. Dieser sei bedingt durch einen Investitionsstau in den Vorjahren, weil Anträge aus dem Ausgleichsstock abgelehnt worden seien.

Den Haushalt 2018 werde Elvira Roth von der Gemeindeprüfungsanstalt des Landratsamts Rottweil mittragen. Sie habe ihn aber darauf hingewiesen, dass die Gemeinde bei der Verschuldung allmählich an ihre Grenzen komme, verriet der Bürgermeister.

Der Haushaltsplan 2018 soll in einer Sondersitzung am Dienstag, 16. Januar, verabschiedet werden, bei der im Gremium auch nochmals über die Generalsanierung der Galerie Kimmich beraten werden soll.