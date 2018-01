Lauterbach Für Langeweile ist kein Platz

Lauterbach. Vor Beginn einsetzender Schneefall sorgte dafür, dass die seit 1950 währende Traditionsveranstaltung des Trachtenvereins Lauterbach seinem Namen vollauf gerecht wurde. Der Verein hatte den Gästen ein vielfältiges Programm mit Musik, Volkstänzen, Geschichten und Gedichten auf die Beine gestellt, für Langeweile war da kein Platz vorhanden. Nachdem das Alphornquartett "Echo vom Mühlstein", in dem mit Dieter Kirsch ein Tennenbronner mitspielt, musikalisch in den Abend einstimmte und schweizerische Atmosphäre versprühte, marschierte der Hochzeitszug mit zahlreichen Trachtenträgern durch den Saal und auf die Bühne.

Moderatorin Bettina Wussler begrüßte besonders die im Programm mitwirkende Trachtengruppe Hausach-Einbach mit der Sulzbacherin Marlies Öhler, die an diesem Abend eine Doppelrolle übernahm und für beide Trachtenvereine die Musik am Akkordeon für die Tänze spielte. Einen Dank richtete Wussler an die Narrenzunft für die Übernahme der Bewirtung. Damit auch Kurgäste in den Genuss kamen, wie früher auf dem Land geheiratet wurde, "traute" Anton Bea als Standesbeamter ein Paar, das sich laut Wussler erst vor kurzem kennengelernt hatte. Es waren kaum zwei Minuten vergangenen, da waren sie schon Mann und Frau und schwebten mit dem Hochzeitswalzer über die Bühnenbretter.

Viel Beifall gab es für die Lauterbacher Kindertanzgruppe, die unterstützt von Erwachsenen drei Tänze zeigte. Mit ihrer spannenden Geschichte über die Gans Paula auf einem kleinen Bauernhof zog Felicitas Klaussner die Aufmerksamkeit auf sich.