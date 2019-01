Lauterbach Fünf neue Kleidlesträger

Lauterbach. Die Berichte des Hausabstaubens offenbarten allerlei Unregelmäßigkeiten.

Bei der neuen Gildemeisterin Tanja Fehrenbacher gab es Bier, Kaffee, Cola und Maultaschensuppe: "Statt Astgabel am Besa, lag bei de Hex bereit, do sieht mr in dem Hus isch’d Emanzipation scho weit. Dia Stumphos per Sekt, ich sag’s ganz ungeniert, aber bei de Gildemeisterin hätt mr au keine Fehler akzeptiert". Und dies, obwohl vor dem Abstauben immer ein wenig getrunken wurde.

Symbolträchtig wurden fünf neue Kleidle geschlagen: drei Stumphosen, ein Beerle-Ma und eine Hochsteiger Hexe. Das gestrenge Ritual wurde von den vier närrischen Advokaten – Jürgen Reichert, Ingo Maurer, Frank Schwendemann und Joachim Gerger – überwacht.