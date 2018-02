Lauterbach Fischtreppe ist effektiver als eine Gartenschau

Lauterbach. Frank Schwendemann und Evi Brucker von den Narrenzünften hatten damit ebenso wenig ein Problem wie Elke Waller und Wolfgang Borho von den Musikvereinen.

Und überhaupt: Die "ärmste Sau" an diesem Abend war Bürgermeister Norbert Swoboda. Er war der Narrenflut nicht gewachsen und musste den Rathausschlüssel an Frank Schwendemann heraus rücken. "Er ist der falsche Bürgermeister für Lauterbach – bis zum Aschermittwoch", polterte der Vize-Zunftmeister. In diesem Ton ging es weiter. Zum Friedhof hoch werde die Straße erst aufgebaggert und dann monatelang so belassen. Rufe man im Rathaus an, so bekomme man die Antwort: "Alles im Zeitplan."

Den Gemeinderat würden die Narren ohnehin komplett absetzen – bis auf Rolf Buchholz. Wer im Rathaus ebenfalls brauchbar sei, sei Andreas Kaupp. Dieser schlafe meist, sei aber in den Pausen stets parat. "Unser Problem ist ein Bürgermeister ohne Visionen, weil er immer von seinem VfB abgelenkt ist", lautete Schwendemanns Urteil.