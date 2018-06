Lauterbach Familie muss in den Kosovo

Lauterbach. Vor drei Jahren kam das Ehepaar Adriana und Shpejtim Gashi aus Kosovo nach Deutschland, damals mit zwei Kindern. Die älteste Tochter ist acht Jahre alt und geht in die zweite Klasse der Grundschule, die mittlere ist sechs und geht in den Kindergarten. Hinzu kommt Tochter Nummer drei: Sie wurde in Deutschland geboren und ist zwei Jahre alt.

Deutsch sprechen die Eltern fließend, und die Kinder parlieren Schwäbisch in Muttersprache-Qualität. Seit mehr als zwei Jahren arbeitet Shpejtim Gashi bei der Firma Lehmbau Glück.

Noch länger schwebt das Damoklesschwert der Abschiebung über der Familie. Nun kam der Brief: Familie Gashi muss ausreisen, am Samstag schon. Dass sie sich hier heimisch fühlen, Arbeit und Freunde gefunden haben, in einer Wohnung in Lauterbach wohnen, dass sie schon lange keine Sozialleistungen mehr benötigen – das hilft ihnen im Asylverfahren nicht.