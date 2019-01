Lauterbach Fahrbahn dunkel, Rathausplatz hell

Um ein besseres Farbspiel zu erhalten, würden in die Flächen mit dunklen Steinen hellere eingestreut und umgekehrt. Im Laufe der Zeit, ergänzte Weigel, ließen die Farbunterschiede durch die Abnutzung nach. Er sprach sich dafür aus, die Fahrbahn mit den dunkleren Steinen zu pflastern und den Vorplatz sowie Gehwege mit den helleren. Der Platz wirke so freundlicher, zudem sehe man den Reifenabrieb auf der Fahrbahn bei den dunkleren Steinen nicht so sehr.