Lauterbach Es wird investiert wie noch nie

Lauterbach. In die Höhe getrieben wird er vor allem durch einen knapp drei Millionen Euro starken Vermögenshaushalt, der um ein Vielfaches gegenüber dem Etat von 2017 (650 000 Euro) liegt.

In der Sitzung begründete Bürgermeister Norbert Swoboda den sprunghaften Anstieg mit einem Investitionsstau in den vergangenen Jahren, bedingt durch die Ablehnung von Zuschussanträgen an den Ausgleichsstock.

Andererseits sei die im Verwaltungshaushalt erwirtschaftete Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von 742 000 Euro noch nie so hoch gewesen. Ausschlaggebend sei die gute Konjunktur.