Lauterbach Erstkommunionvorbereitung beginnt mit Elternabend

Geleitet wurde der Abend von Pfarrer Kocholl und Diakon Lehmann. Nach einem kurzen Vorstellungs- und Befindlichkeitsritual, wurde der Terminplan für die zukünftige Vorbereitung, mit den Eltern besprochen. Wie bereits im letzten Jahr wird die Vorbereitung, kompakt und in sich stimmig, organisiert. Auch in dieser Vorbereitungszeit sind die Kinder mit ihren Eltern eingeladen, einen Nachmittag im Kloster Heiligenbronn zu verbringen. Am Karfreitag wird Diakon Lehmann eine eigene Kinderkreuzwegandacht in der Pfarrkirche St. Michael anbieten. Für den 1. Mai wurde die Einladung ausgesprochen, gemeinsam zum Kinderfranziskusfest in das Kloster Sießen bei Saulgau, zu fahren.

Auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern, heißt es in einer Mitteilung, kam man überein, am Erstkommunionsonntag nachmittags keine Dankandacht mehr anzubieten, dies vor allem auf dem Hintergrund, dass man am Montagmorgen einen Dankgottesdienst in Sulzbach feiern wird. Nachdem die Regularien besprochen waren gab es noch einen religiösen Abschlussimpuls, der federführend von Birgit Braun-Lehmann und Diakon Lehmann durchgeführt wurde. Passend zum November stand dieser Impuls unter dem Leitwort: "Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen." Nach den Prinzipien der "Kettpädagogik" entstand ein ansprechendes Bodenbild

Optimistisch wurde der Abend beendet in der Vorfreude auf den 1. Advent, wo die Kinder zum ersten Mal in der Kirche gemeinsam auftreten.