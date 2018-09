Lauterbach Erklärung zum Ärger mit der Waldkalkung

Wäre die Problematik bereits im Vorfeld bekannt gewesen, hätte die Verwaltung im Vorfeld reagiert, stellte Kaupp klar.

Eine Kalkung stehe hoffentlich erst in vielen Jahren wieder an. Dann werde man die Terminierung im Hinblick auf den Tourismus genau abstimmen – insbesondere was das Zeitfenster anbelange.

Auch beim Thema Start- und Landeplätze und der Anlieferung von Kalk werde man genaue Absprachen treffen, damit solche Belästigungen nicht wieder im Bereich von touristischen Betrieben auftreten, versprach Kaupp abschließend.